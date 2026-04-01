Ma cabane récup’ Bibliothèque Plounévez-Lochrist
Ma cabane récup’ Bibliothèque Plounévez-Lochrist mardi 14 avril 2026.
Ma cabane récup’
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:15:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Viens fabriquer une cabane récup’, comme dans l’album de Marion Barraud. Une fois ta cabane construite, installe-toi confortablement à l’intérieur et laisse-toi emporter par les histoires!!!
A partir de 4 ans.
Sur inscription. .
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
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English : Ma cabane récup’
L’événement Ma cabane récup’ Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX