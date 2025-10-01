Ma césure, mon aventure Limoges Bfm centre-ville / Hall Limoges

Bfm centre-ville / Hall 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Info Jeunes Limoges te donne toutes les pistes et astuces pour te permettre de prendre une année pour te ressourcer tout en restant actif.ve, que ce soit en France ou à l’étranger !

Prêt.e pour cette nouvelle aventure ? Rendez-vous mercredi 1er octobre 2025 à notre stand d’infos dans le hall de la BFM, en accès libre entre 13h30 et 17h30. L’échange pourra également s’effectuer en privé derrière le stand dans l’espace convivialité du hall de la BFM. Une information complémentaire sera apportée sur les autres thématiques Info Jeunes (jobs, accès aux droits et à la santé, BAFA, loisirs, etc.). .

Bfm centre-ville / Hall 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 08 00

