Ma Chérie, Glob Théâtre, Bordeaux

Ma Chérie 26 – 28 mars Glob Théâtre Gironde

de 6 à 18€ – 9€ avec la carte jeune Bordeaux Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T20:00:00+01:00 – 2026-03-26T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T21:00:00+01:00

Marie NDiaye / Denis Cointe

Compagnie translation

Un homme dit sa colère et tente de se faire justice. Sa femme l’a fui, il ne comprend pas les raisons de ce qu’il voit comme une désertion après des décennies de vie commune qui lui étaient toujours apparues comme réussies, voire exemplaires.

« Oui, je suis vif, je suis un homme ardent mais qui se contient, qui sait garder bien endigués ses désirs, parfois, de tout ruiner, tout massacrer. » Sa femme lui répond brièvement, elle est déjà loin. « À présent je suis comme un jeune cheval, je galope, indifférente à tout sauf au merveilleux bruit de mes sabots, à la sensation de l’air frais dans mes naseaux dilatés, du vent dans ma crinière. »

Marie NDiaye lit de sa voix douce un texte inédit tandis que la musique organique de Christine Wodrascka donne corps aux personnages. Ma chérie nous parle d’emprise et de liberté retrouvée.

«Je souhaite réunir sur le plateau ces deux femmes puissantes, chacune avec son langage, en élaborant une forme scénique qui intensifie leur présence et transmet au public le sentiment commun de liberté qui nous anime.» – Denis Cointe

En partenariat aves les Escales du Livre

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-globtheatre.mapado.com/event/542879-ma-cherie »}]

