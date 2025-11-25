Ma couleur préférée Comédie CDN de Reims Reims

Ma couleur préférée

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25 2025-11-26

Tout public

Texte Ronan Chéneau • Mise en scène David Bobée

Tenant tête à l’expression qui voudrait que des goûts et des couleurs on ne discute pas, ce spectacle à destination du jeune public est une exploration à travers le monde et ses nuances arc-en-ciel. Ronan Chéneau conte l’histoire de trois compères à la recherche d’une couleur parfaite pour repeindre leur maison. Le trio nous embarque alors dans une merveilleuse quête sensible où, de Rimbaud à Rainbow, les références artistiques, scientifiques et historiques sur la symbolique des couleurs éclairent les petits et les grands. Avec Ma couleur préférée, David Bobée offre un voyage spectaculaire et éblouissant fait de vidéo-projections, de musiques et de danses réjouissantes ; l’idéal pour une première expérience théâtrale.

Il n’y a pas d’âge pour s’interroger sur ce qui plait. Sur les apparences. Sur ce qu’on est prêt ou non à assumer. Sur son propre goût et ce qu’on pourra, ou non, concéder aux autres. Pas d’âge non plus pour interroger sa singularité face à la rumeur, face aux normes, face au groupe et ses attentes. David Bobée

Lieu Comédie (Grande salle)

Tout public dès 6 ans

Durée 1h .

