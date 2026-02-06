Ma cour réinventée et les abords de mon école – École Fellonneau Ecole Elémentaire Fellonneau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 16:30 – 17:30

Gratuit : non Adulte, En famille, Tout public

Par la Ville de Nantes, Léo Lagrange Animation, les enfants de l’écoleDécouverte de la cour réinventée de l’école Fellonneau et de ses abords réaménagés. Les enfants du périscolaire seront vos médiateurs pour cette visite guidée.

Ecole Elémentaire Fellonneau Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 32 06 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/famille/s-inscrire-a-un-atelier-mois-du-bien-grandir/



