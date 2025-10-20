Ma Couverture et Moi Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Tarif Adulte : 12€ ; Tarif moins de 12 ans : 10€ ; Tarif Carte Jeune : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T11:00 – 2025-10-20T12:00

Fin : 2025-10-21T14:30 – 2025-10-21T15:30

Avec Sophie Kastelnik et Simon Kastelnik

Mise en scène de Marlène Bouniort

Une Hirondelle Cie

Quand un petit garçon sensible invente toutes les ruses possibles pour ne pas se séparer de son doudou…

Les premiers jours d’école de chaque enfant bousculent les habitudes. Il n’est pas facile de grandir d’un coup !

Alors, tout seul ou avec l’aide d’un adulte attentif, on invente et on contourne les interdits, pour grandir à coup sûr et à son rythme.

Théâtre, jeu d’objets, vibraphone et machine à coudre : voici l’univers de ce spectacle poétique et transgressif, émouvant et jubilatoire.

À partir de 3 ans

Durée : 45 min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

En coréalisation avec l’OARA (Office Artistique de la région Nouvelle Aquitaine)

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

