Ma Cuisine Zéro Déchet Marsannay-le-Bois

Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
Financé par le CD21 et organisé par le SMOM d’Is-sur-Tille.
Comment cuisiner rapidement et à petit budget, des menus goûteux ? Au cours de l’atelier, vous ferez connaissance avec les protéines végétales, moins chères et pleines de surprises.
Découvrez des astuces pour cuisiner mieux tout en consommant moins d’énergie et apprendrez à faire beaucoup avec peu !
AU PROGRAMME
Une entrée/apéro (boisson sirop cru, pickles)
Un plat (galettes/boulettes végétales)
Un dessert (riz au lait et graines de sarrasins rôties caramélisées)
PUBLIC
L’atelier est à destination des adultes et des enfants de 6 ans et plus, accompagnés de leur parent.
INFORMATIONS PRATIQUES
Vendredi 24 octobre de 18h à 20h Marsannay-le-Bois
COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Places limitées
Rendez-vous sur https://www.linscription.com/pro/activite-222223 et complétez le formulaire d’inscription.
Tél. 03 80 63 62 01 (l’adresse du rendez-vous sera précisée suite à votre inscription)
Participation gratuite .
