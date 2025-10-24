Ma Cuisine Zéro Déchet Marsannay-le-Bois

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24 20:00:00

Financé par le CD21 et organisé par le SMOM d’Is-sur-Tille.

Comment cuisiner rapidement et à petit budget, des menus goûteux ? Au cours de l’atelier, vous ferez connaissance avec les protéines végétales, moins chères et pleines de surprises.

Découvrez des astuces pour cuisiner mieux tout en consommant moins d’énergie et apprendrez à faire beaucoup avec peu !

AU PROGRAMME

Une entrée/apéro (boisson sirop cru, pickles)

Un plat (galettes/boulettes végétales)

Un dessert (riz au lait et graines de sarrasins rôties caramélisées)

PUBLIC

L’atelier est à destination des adultes et des enfants de 6 ans et plus, accompagnés de leur parent.

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 24 octobre de 18h à 20h Marsannay-le-Bois

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Places limitées

Rendez-vous sur https://www.linscription.com/pro/activite-222223 et complétez le formulaire d’inscription.

Tél. 03 80 63 62 01 (l’adresse du rendez-vous sera précisée suite à votre inscription)

Participation gratuite .

