Ma distiction, La champignonnière, Changey

Ma distiction Samedi 14 mars, 18h30 La champignonnière Haute-Marne

Tarif plein 10€ Tarif adhérent 8€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T18:30:00+01:00 – 2026-03-14T19:55:00+01:00

Fin : 2026-03-14T18:30:00+01:00 – 2026-03-14T19:55:00+01:00

Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70 dans un texte où truculence et autodérision vont de pair.

Une époque d’insouciance, puis de prise de conscience d’une forme de prédestination sociale dont il est bien difficile de sortir.

Toujours touchant, Wally nous raconte. Se raconte avec tendresse. Avec pudeur. Toujours un sourire au coin de l’œil.

La champignonnière 52360 Changey Changey 52360 Haute-Marne Grand Est

Dans ce récit, Wally relie son vécu de « gosse de prolo » aux idées du sociologue Pierre Bourdieu. Tout public / Famille Théâtre / Humour

