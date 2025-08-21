Ma distinction

Salle La Varenne Messei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Dans ce récit, Lilian Derruau relie son vécu de gosse de prolo aux idées du sociologue Pierre Bourdieu. Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70 dans un texte où truculence et autodérision vont de pair.

Longtemps chanteur à tendance drôle sous le nom de Wally, on le retrouve ici dans un tout autre registre le récit sociologique, mais à sa manière, celle qui suscite le rire avec une pointe de poésie et un paquet d’émotions.

Une époque d’insouciance, puis de prise de conscience d’une forme de prédestination sociale dont il est bien difficile de sortir. Toujours touchant, Wally nous raconte. Se raconte avec humour et autodérision. Avec tendresse. Avec pudeur. Toujours un sourire au coin de l’œil.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la commune de Messei. .

Salle La Varenne Messei 61440 Orne Normandie +33 2 33 96 71 99

English : Ma distinction

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ma distinction Messei a été mis à jour le 2025-10-13 par REZZO