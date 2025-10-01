Ma Distinction Récit d’un fils d’ouvrier devenu artiste Wally L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe

Ma Distinction Récit d’un fils d’ouvrier devenu artiste Wally

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05 21:50:00

Date(s) :

2026-02-05

Théâtre 1h20 dès 14 ans

Fils d’ouvrier, Lilian Derruau alias Wally livre le récit sans compromis de sa jeunesse au sein d’un milieu ouvrier rural. Une histoire intime qui nous emporte dans un tourbillon de rires et d’émotions !

Dans les années 70, Wally grandit à Viviez, cité ouvrière du bassin industriel de Decazeville. L’usine de fabrication de zinc, dans laquelle travaille son père, rythme la vie sociale des familles qui en dépendent. L’avenir semble tout tracé… Devenu artiste, il pose un regard sincère sur ce passé, à travers des anecdotes tendres et piquantes. Chanteur plein d’humour, Wally surprend ici dans un registre plus personnel. Jonglant entre les citations de Pierre Bourdieu et la musique de Richard Clayderman, il parvient à briser les barrières sociologiques. La mise en scène de Jérôme Rouger, sobre et épurée, laisse place à la poésie du texte et à la malice du propos. Wally nous offre une leçon de vie, pleine d’humanité, qui invite à réfléchir sur la condition ouvrière.

Distribution

Lilian Derruau alias Wally interprétation

Pascal Roux régie son et régie générale .

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

English :

Ma Distinction The story of a factory worker?s son turned artist Wally

German :

Meine Auszeichnung Erzählt von einem Arbeitersohn, der Künstler wird Wally

Italiano :

Ma Distinction La storia del figlio di un operaio divenuto artista Wally

Espanol :

Ma Distinction La historia del hijo de un obrero convertido en artista Wally

