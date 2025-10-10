Ma distinction Wally Salle Coppélia La Flèche

Ma distinction Wally

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Récit d’un fils d’ouvrier devenu artiste.Dans ce récit, Lilian Derruau relie son vécu de gosse de prolo aux idées du sociologue Pierre Bourdieu.

Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70 dans un texte où truculence et autodérision vont de pair.

Longtemps chanteur à tendance drôle sous le nom de Wally, on le retrouve ici dans un tout autre registre le récit sociologique, mais à sa manière, celle qui suscite le rire avec une pointe de poésie et un paquet d’émotions.

Une époque d’insouciance, puis de prise de conscience d’une forme de prédestination sociale dont il est bien difficile de sortir. .

English :

In this story, Lilian Derruau links his experiences as a working-class kid to the ideas of sociologist Pierre Bourdieu.

German :

In dieser Erzählung verbindet Lilian Derruau seine Erfahrungen als Proletenkind mit den Ideen des Soziologen Pierre Bourdieu.

Italiano :

Lilian Derruau racconta la storia di un ragazzo della classe operaia diventato artista, collegando le sue esperienze di ragazzo della classe operaia alle idee del sociologo Pierre Bourdieu.

Espanol :

Lilian Derruau cuenta la historia de un chico de clase obrera convertido en artista, vinculando sus experiencias como chico de clase obrera a las ideas del sociólogo Pierre Bourdieu.

