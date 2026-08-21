Ma famille de samouraïs, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Ma famille de samouraïs Dimanche 13 septembre, 11h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:22:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:22:00+02:00

Petit-déj’ offert aux enfants à partir de 10h30

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=CFPG9 »}]

Ciné-brioche – Sao Paulo, années 1980… Noboru doit préparer pour l’école un exposé sur ses origines japonaises qu’il a toujours cherché à gommer. Il doit alors se tourner vers son grand-père grinch…