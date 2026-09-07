Ma famille et les jeux vidéo, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
Ma famille et les jeux vidéo Samedi 24 octobre, 10h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00
Vos enfants jouent aux jeux vidéo et vous vous posez des questions ? Cet atelier intergénérationnel est fait pour vous ! Quiz, défis et temps de jeu permettront de découvrir ensemble l’univers du jeu vidéo, d’échanger sur les pratiques de chacun et d’aborder les bonnes habitudes à adopter en famille.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediathequederoubaix.fr/cms/articleview/id/559 »}]
Temps de partage
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