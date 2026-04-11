Ma famille et moi d’où je viens Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Ma famille et moi d’où je viens

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre de la série d’ateliers parents-enfants Ma famille et moi, et si on se racontait ? , organisée par le lieu ressource parentalité de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine.

Quoi de mieux que d’évoquer ses racines, dans un lieu où trône et vit un arbre à histoires, grâce à sa conteuse Violette Netzer, dans un endroit mystérieux qu’est Le Nombril du Monde ?

Sur inscription .

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Ma famille et moi d’où je viens

L’événement Ma famille et moi d’où je viens Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine