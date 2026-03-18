Ma famille et moi La famille c’est tout un art ! Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay

Ma famille et moi La famille c’est tout un art !

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre de la série d’ateliers parents-enfants Ma famille et moi, et si on se racontait ? , organisée par le lieu ressource parentalité de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine.

Envie de vivre un moment créatif où rires et équilibre sont les maîtres mots, pour vous inviter en famille, grâce au talent de notre artiste Lucie Martineau, à vous tirer le portrait de famille ?

Sans limite d’âge Sur inscription .

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ma famille et moi La famille c’est tout un art !

L’événement Ma famille et moi La famille c’est tout un art ! Parthenay a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Parthenay Gâtine