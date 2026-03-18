Ma famille et moi mon histoire, nos souvenirs Médiathèque Parthenay Parthenay

Ma famille et moi mon histoire, nos souvenirs

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre de la série d’ateliers parents-enfants Ma famille et moi, et si on se racontait ? , organisée par le lieu ressource parentalité de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine.

Que diriez-vous d’être embarqués par Caroline et Valentine, nos médiathécaires de Parthenay, dans des histoires évoquant la magie du souvenir, et d’en créer des nouveaux lors de ce moment avec votre famille ?

Sans limite d’âge Sur inscription .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Ma famille et moi mon histoire, nos souvenirs

L’événement Ma famille et moi mon histoire, nos souvenirs Parthenay a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Parthenay Gâtine