Ma Famille – Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault, 21 mai 2025 20:00, Orvault.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 20:00 – 21:00

Gratuit : oui En famille, Tout public

Par la compagnie KF – Texte de Carlos Liscano – Avec Rozenn Fournier et Camille KerdellantDeux comédiennes nous transportent dans un Uruguay imaginaire où les enfants ont tellement de valeur que les familles les élèvent pour investir, en achètent pour célébrer une fête ou en revendent quand les fins de mois sont difficiles ou qu’il faut changer de frigo. Les deux comédiennes partagent avec nous l’histoire de ce Petit Poucet d’aujourd’hui, et plongent le spectateur au cœur d’une intimité familiale qui arrache de grands éclats de rires.Mercredi 21 mai – 15h et 20h – Ormédo – à partir de 12 ans – durée 55 min – sur réservation

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60