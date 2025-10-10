MA FAMILLE NUCLÉAIRE Saint-Gervais-sur-Mare

Dans le cadre d’Octobre Rose, venez découvrir le spectacle de Marie-Louisa Salanon Ma Famille nucléaire avec, sur scène, Marie-Louisa Salanon elle-même et Emelyne Da Sylva.

Dans le cadre d’Octobre Rose, la communauté de communes Grand Orb vous invite à découvrir le spectacle de Marie-Louisa Salanon Ma Famille nucléaire avec, sur scène, Marie-Louisa Salanon elle-même et Emelyne Da Sylva.

Constance dissimule depuis bien trop longtemps un secret qu’elle désire dévoiler à l’occasion du réveillon de Noël, et ce, contre l’avis de sa mère. Alors que tout semble parfait dans cette famille idéale, cette révélation risque-t-elle de les séparer ?

Dans ce spectacle où le comique flirte avec le tragique, où les rires défient les larmes, le spectateur est invité à une profonde réflexion sur l’acceptation de soi, de l’autre, sur la quête incessante de reconnaissance, et sur l’amour, assurément…

Spectacle gratuit à la Salle culturelle de Saint Gervais-sur-Mare.

Offert dans le cadre des actions santé portées par la communauté de communes Grand Orb.

Réservation par téléphone 04 67 23 78 03. .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 78 03

English :

As part of October Rose, come and discover Marie-Louisa Salanon’s show: Ma Famille nucléaire (My Nuclear Family), with Marie-Louisa Salanon herself and Emelyne Da Sylva on stage.

Free show at the Salle culturelle in Saint Gervais-sur-Mare.

Offered as part of the health initiatives organized by the Grand Orb community of communes.

For bookings: 04 67 23 78 03.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers erleben Sie die Aufführung von Marie-Louisa Salanon: Ma Famille nucléaire mit, auf der Bühne, Marie-Louisa Salanon selbst und Emelyne Da Sylva.

Kostenlose Aufführung in der Kulturhalle von Saint Gervais-sur-Mare.

Angeboten im Rahmen der von der Communauté de communes Grand Orb getragenen Gesundheitsaktionen.

Reservierung unter: 04 67 23 78 03.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, venite a vedere lo spettacolo di Marie-Louisa Salanon: Ma Famille nucléaire (La mia famiglia nucleare), con la stessa Marie-Louisa Salanon ed Emelyne Da Sylva sul palco.

Spettacolo gratuito presso la Salle culturelle di Saint Gervais-sur-Mare.

Offerto nell’ambito delle iniziative sanitarie della Comunità dei Comuni del Grand Orb.

Prenotazioni: 04 67 23 78 03.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, venga a ver el espectáculo de Marie-Louisa Salanon: Ma Famille nucléaire (Mi familia nuclear), con la propia Marie-Louisa Salanon y Emelyne Da Sylva en el escenario.

Espectáculo gratuito en la Salle culturelle de Saint Gervais-sur-Mare.

Ofrecido en el marco de las iniciativas de salud de la comunidad de municipios Grand Orb.

Reservas: 04 67 23 78 03.

