Ma femme veut pas Back Step Théâtre Vichy

Ma femme veut pas Back Step Théâtre Vichy vendredi 26 septembre 2025.

Ma femme veut pas

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-26 21:00:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

Date(s) :

2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

Mehdi cache à sa femme qu’il joue au poker. Pour récupérer l’argent perdu, une idée tordue lui vient à l’esprit…

.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

Mehdi hides the fact that he plays poker from his wife. To recover the lost money, he comes up with a twisted idea…

German :

Mehdi verheimlicht seiner Frau, dass er Poker spielt. Um das verlorene Geld zurückzubekommen, kommt ihm eine verrückte Idee…

Italiano :

Mehdi nasconde alla moglie di giocare a poker. Per recuperare i soldi persi, gli viene un’idea contorta…

Espanol :

Mehdi oculta a su mujer que juega al póquer. Para recuperar el dinero perdido, se le ocurre una retorcida idea…

L’événement Ma femme veut pas Vichy a été mis à jour le 2025-07-27 par Vichy Destinations