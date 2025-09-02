MA GAIE RACINE BUCCALE La Station théâtre Louverné

MA GAIE RACINE BUCCALE La Station théâtre Louverné 12 et 13 décembre TARIF PLEIN : 11€ – TARIF RÉDUIT : 7€ (si QF < 500€) d’après l’œuvre de Ghérasim Luca. Une poésie à vivre comme une expérience poétique, sonore, musicale, corporelle, sensorielle, sensible et vivante. Ma gaie racine buccale ---------------------- ### d’après l’œuvre de Ghérasim Luca Théâtre, poésie, dispositif musical à partir de 16 ans La poésie de Ghérasim Luca est une expérience poétique, sonore, musicale, corporelle, sensorielle, sensible et vivante. En habile malaxeur-dégustateur de phonèmes, de sens et de sons, le comédien chemine avec son complice dans la réinitialisation permanente de la langue bégayante de Luca parmi les disques rayés et les électrophones hors d’âge. Avec le comédien Stéphane Keruel, et le musicien Guigou Chenevier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2025-12-12T20:00:00.000+01:00 Fin : 2025-12-13T21:15:00.000+01:00 1 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/ma-gaie-racine-buccale-samedi-13-decembre-2025-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/ma-gaie-racine-buccale-vendredi-12-decembre-2025-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne