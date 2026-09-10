Informations pratiques

Ma grand-mère est mythologiste Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Vendredi 20 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Spectacle musical

« Grand-maman, elle sait tout. Elle sait comment sont nées les étoiles, elle sait comment a été créé le monde ! […] Grandmaman elle sait aussi comment on fait une momie, comment on sort d’un labyrinthe, et comment on empêche les limaces de manger toutes les salades du jardin. Elle sait même où on va quand on est mort.» La conteuse NoémieTruffaut et la musicienne Carmen Leroy nous embarquent dans les aventures de Noémie qui rend visite à sa grand-mère qui doit se faire opérer. Mais cet hôpital est un vrai labyrinthe, Noémie se perd et alors surgissent les mythes. Un récit pour affronter les épreuves du quotidien.

Une co-production Productions Hirsutes & le Grand Lieu du Conte.

Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-20T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-20T19:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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