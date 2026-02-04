Ma Hague, Furieuse et Douce Centre d’animation Les Unelles Coutances
Ma Hague, Furieuse et Douce Centre d’animation Les Unelles Coutances samedi 7 mars 2026.
Ma Hague, Furieuse et Douce
Centre d’animation Les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Ma hague, furieuse et douce, pièce de théâtre à la médiathèque de Coutances. .
Centre d’animation Les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ma Hague, Furieuse et Douce
L’événement Ma Hague, Furieuse et Douce Coutances a été mis à jour le 2026-02-04 par Coutances Tourisme