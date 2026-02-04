Ma Hague, Furieuse et Douce Centre d’animation Les Unelles Coutances

Ma Hague, Furieuse et Douce

Centre d’animation Les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Ma hague, furieuse et douce, pièce de théâtre à la médiathèque de Coutances. .

Centre d’animation Les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ma Hague, Furieuse et Douce

L’événement Ma Hague, Furieuse et Douce Coutances a été mis à jour le 2026-02-04 par Coutances Tourisme