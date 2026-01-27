Ma honte et ma joie à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Cette situation a enclenché chez Perrine une grande honte et bien d’autres lui sont revenues en tête. Hontes d’enfance, hontes du quotidien, hontes profondes, hontes au travail. Comment la honte s’intrique-t-elle dans notre construction depuis l’enfance ? S’immisce-t-elle dans nos rêves de petites filles ? Avons-nous intégré la honte ? Forte de ces questions, Perrine décide d’en faire un nouveau spectacle qu’elle s’autorise cette fois à écrire.

avec : Hillary Keegin, Perrine Guffroy, jeu.

Deux comédiennes, Hillary Keegin et Perrine Guffroy, rejouent le début de leur précédent spectacle Je vais faire une longue promenade, adaptation de Sylvia Plath dont les représentations ont été annulées suite à un refus des droits d’auteur.

Du mercredi 04 février 2026 au vendredi 06 février 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-04T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-06T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-04T20:00:00+02:00_2026-02-04T22:00:00+02:00;2026-02-05T20:00:00+02:00_2026-02-05T22:00:00+02:00;2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/ma-honte-et-ma-joie/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire

