Ma langue maternel va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour Théâtre Michel Portal Bayonne

Ma langue maternel va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Yannick Jaulin nous parle du français comme de sa langue de tête et du patois parlanjhe comme de sa langue de cœur, celle réservée aux émotions, aux vraies. Il nous raconte une oralité menacée, une langue méprisée.

Et pourtant, cette ode au poitevin-saintongeais est pleine d’humour et de générosité et fait résonner la musicalité de toutes les langues vulnérables. Cette dimension universelle est renforcée par les chants et l’instrumentalisation d’Alain Larribet, musicien béarnais. Un mélange de légèreté et d’érudition, de rappels historiques et d’anecdotes souriantes qui sonne comme un plaidoyer en faveur de la diversité et de la différence.

Durée 1h15 .

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

