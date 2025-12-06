Ma langue maternelle sur le bout de la langue Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 13:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite

Qu’est-ce qu’une langue maternelle ? Quels liens entretient-on avec elle quand on est en situation d’exil contraint ou désiré ? Quelle langue est-ce que je choisis de transmettre à mes enfants quand ma langue maternelle est différente de celle du pays où je vis avec eux ? Une langue maternelle peut-elle être un enjeu politique ? Peut-on avoir plusieurs langues maternelles ? Quelle relation existe-t-il entre la langue maternelle, la maison d’enfance, le corps, l’identité, la terre de naissance, ses parfums, ses saveurs, ses géographies sensibles?

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr