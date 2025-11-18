Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 16:00 – 17:20

Gratuit : non Tarif : 18€ – Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/le-preau-44/evenements/yannick-jaulin

De et avec Yannick JaulinCollaboration à l’écriture : Morgane Houdemont et Gérard BaratonAccompagnement musical et composition : Alain LarribetDurée : 1h10 Yannick Jaulin aime les mots ! La langue est son outil de travail, il met des mots sur les siens, le français qu’il adore, et le patois, sa langue émotionnelle, la vénération pour toutes ces petites langues échappant à l’économie mondiale. Il raconte joyeusement en duo avec Alain Larribet, musicien du monde et béarnais. Il parle de son héritage sensible, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, et la perte de la transmission.Un spectacle comme un jardin de simples, vivifiant et curatif et un Jaulin qui bataille avec les « maux » de sa langue.Une jouissance langagière partagée sur un plateau frugal. Spectacle présenté dans le cadre de l’exposition Ma langue maternelle sur le bout de la langue – du 13/12/2025 au 18/01/2026 à l’espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr