Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras samedi 25 octobre 2025.

Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Compagnie Le Beau Monde ? Cie Yannick Jaulin

Nomination dans la catégorie Seul-en-scène aux Molières 2020

Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et le voilà qu’il parle de son outil, il met des mots sur les siens, le français qu’il adore, sa langue de tête, et le patois, sa langue émotionnelle, la vénération pour toutes ces petites langues échappant à l’économie mondiale.

Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet musicien du monde et béarnais. Il parle de son héritage sensible et de ses lubies la honte des patois, la résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, et la perte de la transmission, car avec les mots disparaissent aussi les savoir-faire, les savoir-être au monde. Un spectacle comme un jardin de simples, vivifiant et curatif et un Jaulin qui bataille avec les .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

English : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

German : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

Italiano :

Espanol : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

L’événement Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Gujan-Mestras