MA LETTRE AU PÈRE NOËL Langogne

MA LETTRE AU PÈRE NOËL

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-11-25

Tous les enfants sont invités à venir déposer leur jolie lettre au Père Noël dans la boite à l’intérieur de l’Office de Tourisme.

Pense à mettre ton nom et ton adresse au dos de l’enveloppe afin que le secrétariat du Père Noël puisse te répondre.

Inutile de mettre un timbre car ce sont les lutins qui transportent le courrier !

Proposée par l’Office de Tourisme Langogne Margeride Grand Lac de Naussac avec la participation des services techniques de Langogne. .

11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

English :

All children are invited to drop off their lovely letter to Santa in the box inside the Tourist Office.

Don’t forget to put your name and address on the back of the envelope, so that Santa’s secretariat can get back to you.

You don’t need to put a stamp on it, as the elves carry the mail!

German :

Alle Kinder sind eingeladen, ihren hübschen Brief an den Weihnachtsmann in den Kasten im Inneren des Fremdenverkehrsamtes zu werfen.

Denke daran, deinen Namen und deine Adresse auf die Rückseite des Umschlags zu schreiben, damit das Sekretariat des Weihnachtsmanns dir antworten kann.

Du brauchst keine Briefmarke anzubringen, da die Wichtel die Post befördern!

Italiano :

Tutti i bambini sono invitati a consegnare la loro bella lettera a Babbo Natale nella cassetta all’interno dell’Ufficio del Turismo.

Ricordatevi di scrivere il vostro nome e indirizzo sul retro della busta, in modo che la segreteria di Babbo Natale possa contattarvi.

Non è necessario apporre il francobollo sulla busta, perché gli elfi di Babbo Natale portano la posta!

Espanol :

Invitamos a todos los niños a depositar su carta a Papá Noel en el buzón de la Oficina de Turismo.

Recuerda poner tu nombre y dirección en el reverso del sobre para que la secretaría de Papá Noel pueda ponerse en contacto contigo.

No es necesario poner un sello en el sobre, ya que los elfos de Papá Noel llevan el correo

