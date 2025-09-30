Ma Maison À’ venir rue chanzy Rochefort

Ma Maison À’ venir rue chanzy Rochefort mardi 30 septembre 2025.

Ma Maison À’ venir

rue chanzy parking du palais de justice Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 10:00:00
fin : 2025-09-30 17:00:00

Date(s) :
2025-09-30

Des idées d’aménagement pour bien vieillir chez soi.
rue chanzy parking du palais de justice Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 35 00  rochefort.seniors@ville-rochefort.fr

English : My Future Home

Design ideas for ageing well at home.

German : Mein zukünftiges Zuhause

Einrichtungsideen für ein angenehmes Altern zu Hause.

Italiano :

Idee di arredamento per invecchiare bene a casa.

Espanol :

Ideas de mobiliario para envejecer bien en casa.

L’événement Ma Maison À’ venir Rochefort a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan