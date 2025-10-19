Ma maison des années 1920 Halles du Boulingrin Reims

Ma maison des années 1920 Halles du Boulingrin Reims dimanche 19 octobre 2025.

Réservation obligatoire. Nombre de places limités. A partir de 6 ans. présence d’un adulte obligatoire.

Venez jouer les architectes de la Reconstruction dans cette visite-atelier. Dessinez et décorez avec de la couleur, de la mosaïque ou du papier vitrail, votre propre maison des années 1920, en vous inspirant d’un plan d’un bâtiment de l’époque et de ceux qui vous entourent.

Halles du Boulingrin 50 rue de Mars 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est

