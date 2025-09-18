Ma maison, Mon bébé, Ma santé Saint-Claude
Ma maison, Mon bébé, Ma santé
15 Rue de Franche-Comté Saint-Claude Jura
Début : 2025-09-18 09:00:00
fin : 2025-09-18 10:00:00
2025-09-18
Quelles astuces pour la chambre de vos enfants ? Quels produits d’hygiène favoriser ?
Vendredi 19 septembre à 9h
Profitez d’un atelier pour connaitre les astuces du quotidien et apprendre à fabriquer vos propres produits ménagers afin d’éviter les perturbateurs endocriniens.
Animé par notre éducateur à l’environnement ainsi qu’une infirmière puéricultrice.
Inscriptions souhaitées par téléphone auprès de l’espace mosaïque au 03 84 45 22 97 ou sur www.cptshaut-jura.fr .
15 Rue de Franche-Comté Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97
