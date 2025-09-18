Ma maison, Mon bébé, Ma santé Saint-Claude

15 Rue de Franche-Comté Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-18 09:00:00

fin : 2025-09-18 10:00:00

2025-09-18

Quelles astuces pour la chambre de vos enfants ? Quels produits d’hygiène favoriser ?

Vendredi 19 septembre à 9h

Profitez d’un atelier pour connaitre les astuces du quotidien et apprendre à fabriquer vos propres produits ménagers afin d’éviter les perturbateurs endocriniens.

Animé par notre éducateur à l’environnement ainsi qu’une infirmière puéricultrice.

Inscriptions souhaitées par téléphone auprès de l’espace mosaïque au 03 84 45 22 97 ou sur www.cptshaut-jura.fr .

15 Rue de Franche-Comté Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97

