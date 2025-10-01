Ma Maîtresse ? et table ronde – Aux Magasins Généraux Magasins Généraux Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T18:30:00 – 2025-10-01T21:00:00

Fin : 2025-10-01T18:30:00 – 2025-10-01T21:00:00

Et si l’on repensait l’école à partir de la salle de classe ? Pour cette nocturne de l’exposition « L’école idéale » , les Magasins Généraux et le Pavillon de l’Arsenal proposent une soirée de regards croisés et d’explorations collectives autour d’un lieu emblématique : la salle de classe. Lieu d’apprentissage, de socialisation, d’inspiration, de jeux parfois, la salle de classe concentre les tensions et les aspirations de l’école. Comment s’y installe-t-on ? Comment y circule-t-on ? Comment pourrait-on la transformer, l’ouvrir, la faire sortir dehors ?

Un événement en partenariat avec L’Architecture d’Aujourd’hui (‘A’A’) et organisé avec le soutien avec UNOWHY.

—-

18h30 | Visite guidée de l’exposition L’école idéale par les commissaires

19h | Performance chorégraphique Ma Maîtresse par la compagnie Sauf le dimanche.

Pensée pour une salle de classe, cette pièce dansée et clownesque donne vie à un personnage drôle et sensible qui traverse une large palette d’émotions.

19h30 | Table ronde

Cette discussion modérée par Clémentine Roland, co-rédactrice en chef de L’Architecture d’Aujourd’hui, interroge la salle de classe comme lieu d’apprentissage, d’émancipation ou de contrainte, en croisant les points de vue d’architectes, d’artistes, de chercheur·ses, et de chorégraphes.

Avec : David Dottelonde et Wandrille Marchais, commissaires de l’exposition — Atelier Senzu

Stéphanie Marin et Malina Hervieu, artistes et designers — collectif SMARIN

Emilie Buestel et Marie Doiret, chorégraphes — Sauf le dimanche

20h30 | Débat mouvant par le collectif d’architectes et chercheur·ses Superbrut·es

Un outil d’éducation populaire qui invite chacun·e à se positionner physiquement dans l’espace en fonction de son point de vue.

Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusionsld@gmail.com »}]

Sauf le dimanche – Marie Doiret et Emilie Buestel danse primaire

@AlainScherer