Ma médaille de résistant Bourges

Ma médaille de résistant

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Les enfants créent leur propre médaille commémorative en découvrant les symboles de la Résistance et de la Libération.

L’atelier Ma médaille de résistant invite les enfants de 7 à 10 ans à explorer les symboles et objets commémoratifs liés à la Résistance et aux Alliés. À travers l’observation et l’échange, ils comprendront la signification de ces emblèmes historiques avant de concevoir la maquette de leur propre médaille en lien avec la Libération. Un temps pédagogique et créatif pour transmettre l’histoire de manière accessible et concrète. Atelier proposé jeudi 23 avril 2026 et jeudi 9 juillet 2026, de 14h à 16h. .

English :

Children create their own commemorative medal, discovering the symbols of the Resistance and the Liberation.

