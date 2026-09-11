Ma médiathèque Médiathèque Venarey-les-Laumes

Informations pratiques

Venarey-les-Laumes

Ma médiathèque

Médiathèque 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

A l’occasion de son 25ème anniversaire, redécouvrez votre médiathèque avec ce spectacle de la compagnie Le Téatralala sous la forme d’une visite guidée décalée.

Au cours de ce parcours théâtral, véritable voyage littéraire, deux comédiens lisent et jouent des extraits de textes qui illustrent l’univers de la médiathèque, le genre et la forme littéraire de chaque rayon traversé et les us et coutumes du lecteur.

Vous déambulerez dans tous les espaces de la médiathèque, ateliers et bureaux compris…

Fêtez avec nous les 25 ans de la médiathèque Henri Vincenot. Pot de convivialité offert en fin de représentation pour vous permettre d’échanger avec les comédiens et vos médiathécaires.

Attention places limitées sur inscription obligatoire au 03.80.96.85.23 ou directement à la banque de prêt aux horaires d’ouverture de votre établissement. .

Médiathèque 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr

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English : Ma médiathèque

L’événement Ma médiathèque Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-08-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)