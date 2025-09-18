Ma mère dit « chut… » La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Ma mère dit « chut… »

Jeudi 18 septembre 2025 de 18h à 19h20. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Lecture spectacle avec Caroline Boulot, Yakoub Abdellatif et un musicien au Sitar, créé en 2018 à la Comédie d’Amiens. L’éclairage simple alterne entre plein feu et douche, avec quelques faces jour et contre-jour.

L’histoire d’un enfant de 10 ans dont le père était Harki, et la famille de sa mère Fellaga, dans le village de Poix-de-Picardie. Un récit touchant sur l’intégration, les rêves et la paix entre deux communautés.

Ma mère dit chut… , c’est l’histoire d’un enfant de 10 ans dont le père était harki tandis les proches de la mère étaient des Fellagas. C’est une histoire d’un village, Poix-de-Picardie. Un Bourg ou une communauté s’est bien intégrée. Les portraits dressés à travers les yeux d’un enfant ne sont pas ceux d’algériens ou de Picards mais ceux d’hommes et des femmes qui ont des rêves, des blessures, des difficultés. C’est le quotidien de deux communautés que l’Histoire a rapprochées et leur a appris à vivre ensemble et en paix. Ma mère dit chut, c’est aussi une parole donnée à une femme maghrébine et un enfant sous l’emprise de la pudeur et un droit d’aînesse. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 66 06 93 campdulogisdanne.memoire@gmail.com

English :

Lecture spectacle with Caroline Boulot, Yakoub Abdellatif and a Sitar musician, created in 2018 at the Comédie d’Amiens. Simple lighting alternates between spotlight and shower, with some daylight and backlight.

German :

Lecture spectacle mit Caroline Boulot, Yakoub Abdellatif und einem Musiker an der Sitar, das 2018 in der Comédie d’Amiens uraufgeführt wurde. Die einfache Beleuchtung wechselt zwischen Voll- und Schauerlicht, mit einigen Tages- und Gegenlichtseiten.

Italiano :

Spettacolo di conferenze con Caroline Boulot, Yakoub Abdellatif e un musicista di sitar, creato nel 2018 alla Comédie d’Amiens. L’illuminazione semplice alterna proiettori e docce, con un po’ di luce diurna e di controluce.

Espanol :

Espectáculo de conferencia con Caroline Boulot, Yakoub Abdellatif y un músico de Sitar, creado en 2018 en la Comédie d’Amiens. La sencilla iluminación alterna el foco y la ducha, con algo de luz diurna y contraluz.

