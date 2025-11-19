Ma mère est un gorille et atelier ciné-philo au cinéma Les 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris

Camille Lacôte viendra échanger avec les enfants et les adultes à l’issue de la projection de « Ma Mère est un gorille (et alors?) », pour parler des différentes thématiques abordées par le film, comme l’adoption et les droits des enfants.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?)

de Linda Hambäck – 1h12

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive… elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

À la suite de la projection du film, venez assister à un échange philosophique pour revenir sur les thématiques abordées par le film.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-19T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-19T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-19T15:00:00+02:00_2025-11-19T16:30:00+02:00

Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1359577432230451 https://www.facebook.com/events/1359577432230451