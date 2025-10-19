Ma mère est un gorille et atelier ciné-philo au Saint-André des arts Saint-André des Arts Paris

Ma mère est un gorille et atelier ciné-philo au Saint-André des arts Saint-André des Arts Paris dimanche 19 octobre 2025.

Camille Lacôte viendra échanger avec les enfants et les adultes à l’issue de la projection de « Ma Mère est un gorille (et alors?) », pour parler des différentes thématiques abordées par le film, comme l’adoption et les droits des enfants.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?)

de Linda Hambäck – 1h12

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive… elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

À la suite de la projection du film, venez assister à un échange philosophique pour revenir sur les thématiques abordées par le film.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 11h00 à 13h00

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-19T14:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T16:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-19T11:00:00+02:00_2025-10-19T13:00:00+02:00

Saint-André des Arts 30 rue Saint-André des arts 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/3774455449525642 https://www.facebook.com/events/3774455449525642