Ma mère l’Ogre Saint-Germain-Laprade jeudi 17 juillet 2025.

8 place de l’église Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Venez écouter les Contes de ma mère l’Ogre (Ou Comment si je connaissais le lieu de ma mort, je l’éviterai…) de Frédéric Naud , destinés aux adultes…

8 place de l’église Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 20 43 90 loulio@etik.com

English :

Come and listen to Contes de ma mère l?Ogre (Or Comment si je connaissais le lieu de ma mort, je l?éviterai?) by Frédéric Naud, for adults…

German :

Kommen Sie und hören Sie sich die Contes de ma mère l’Ogre (Oder: Wie ich den Ort meines Todes kennen würde, würde ich ihn vermeiden?) von Frédéric Naud an, die sich an Erwachsene…

Italiano :

Venite ad ascoltare Contes de ma mère l’Ogre (O Comment si je connaissais le lieu de ma mort, je l’éviterai?) di Frédéric Naud, rivolto agli adulti…

Espanol :

Ven a escuchar Contes de ma mère l?Ogre (Or Comment si je connaissais le lieu de ma mort, je l?éviterai?) de Frédéric Naud , dirigido a adultos…

