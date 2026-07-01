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Ma mère l’Oye, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

mercredi 13 janvier 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Ma mère l’Oye, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 13 janvier 2027
Fin
mercredi 13 janvier 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Ma mère l’Oye Mercredi 13 janvier 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-13T20:00:00+01:00 – 2027-01-13T21:00:00+01:00
Fin : 2027-01-13T20:00:00+01:00 – 2027-01-13T21:00:00+01:00

Orchestre
Un conte de fées pour commencer l’année ! L’orchestre composé d’élèves du Conservatoire Jacques-Thibaud de Bordeaux plonge dans la magie des récits d’enfance, dans la vision colorée de Maurice Ravel. À l’origine pensée comme un cadeau aux enfants de ses amis proches, la partition pour piano à quatre mains a ensuite vécu le bonheur d’une deuxième version, aux mille couleurs de l’orchestre. Une œuvre à la poésie rafraîchissante et pleine de promesses, comme le talent de ces jeunes musiciens.

Programme
Maurice Ravel, Suite Ma mère l’Oye

Ouverture des réservations à partir du mardi 15 décembre 2026 à 13H 

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/706297-ma-mere-loye »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-ma-mere-loye-86101 »}]
Orchestre du Conservatoire Bordeaux-Jacques Thibaud | Roberto Gatto Orchestre

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