Ma mère l’Oye Salle des fêtes Pleslin-Trigavou samedi 7 mars 2026.
Les musiciens du site de Plouër-sur-Rance s’emparent de l’oeuvre Ma mère l’Oye de Maurice Ravel.
Une poésie musicale à ne pas manquer ! .
Salle des fêtes 6 Place du Malava Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 81 87
