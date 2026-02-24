Ma mère l’Oye Salle des fêtes Pleslin-Trigavou

Ma mère l’Oye

Salle des fêtes 6 Place du Malava Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les musiciens du site de Plouër-sur-Rance s’emparent de l’oeuvre Ma mère l’Oye de Maurice Ravel.

Une poésie musicale à ne pas manquer ! .

Salle des fêtes 6 Place du Malava Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 81 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ma mère l’Oye Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-02-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme