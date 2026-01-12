Ma Mini-séance La Réole

Ma Mini-séance

Place de la Libération La Réole Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Ma mini séance, son et lumière adapté pour les tout-petits .

Animation De Alexei Mironov, Yuliya Matrosova, Harutyun Tumaghyan Russie, Arménie, Allemagne, Italie, Iran 40 min Dès 3 ans

Qu’il est bon de parcourir le monde ou simplement découvrir son environnement… Ici ou là, nos petits aventuriers une charmante escargote, une fratrie de lapereaux, un jeune dragon, deux sœurs hermines, un agneau dans les nuages, et un petit garçon vont cheminer, naviguer, explorer et s’entraider. Chaque jour est un nouveau chemin pour grandir, s’émerveiller et s’ouvrir au monde. .

Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmail.com

