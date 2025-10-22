Ma mini seance mon petit Halloween Place de la Liberation La Réole

Place de la Liberation Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Programme court, pour nos petits spectateurs de 3 à 6 ans. Une séance le matin à 10 h 30. Durée de projection 40 minutes environ, son limité éclairage adapté. .

Place de la Liberation Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmal.com

