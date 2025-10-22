Ma mini seance mon petit Halloween Place de la Liberation La Réole
Ma mini seance mon petit Halloween Place de la Liberation La Réole mercredi 22 octobre 2025.
Place de la Liberation Cinéma Rex La Réole Gironde
2025-10-22
Programme court, pour nos petits spectateurs de 3 à 6 ans. Une séance le matin à 10 h 30. Durée de projection 40 minutes environ, son limité éclairage adapté. .
Place de la Liberation Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmal.com
