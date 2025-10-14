Ma mini séance Superasticot Pl. de la Libération La Réole
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand coeur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? « Ma mini séance » Programmes courts, son et éclairage adaptés aux tout-petits. .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
