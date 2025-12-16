Ma mini séance: Un hérisson en hiver Place de la libération La Réole
Ma mini séance: Un hérisson en hiver Place de la libération La Réole mercredi 24 décembre 2025.
Ma mini séance: Un hérisson en hiver
Place de la libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : – – 3.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Séance de cinéma adapté pour les enfant de 3ans , les films sélectionnés sont des court métrage et nous adaptons l’éclairage et le son dans la salle pour les bambins. .
Place de la libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmail.com
English : Ma mini séance: Un hérisson en hiver
L’événement Ma mini séance: Un hérisson en hiver La Réole a été mis à jour le 2025-12-12 par OT de l’Entre-deux-Mers