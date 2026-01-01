Ma [non] violence ordinaire Cahors

Ma [non] violence ordinaire

Place Claude Rousseau Cahors Lot

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Projection vidéo d’un spectacle solo mêlant humour, émotion et réalisme, abordant avec sensibilité les violences ordinaires du quotidien. À travers un récit personnel et engagé, cette création invite à la réflexion et à l’échange autour de nos comportements et de notre rapport aux autres, dans une approche à la fois tendre et percutante.

Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62

English :

Video projection of a solo show combining humor, emotion and realism, dealing sensitively with ordinary everyday violence

