Ma [non] violence ordinaire Cahors
Ma [non] violence ordinaire Cahors vendredi 16 janvier 2026.
Ma [non] violence ordinaire
Place Claude Rousseau Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Projection vidéo d’un spectacle solo mêlant humour, émotion et réalisme, abordant avec sensibilité les violences ordinaires du quotidien
Projection vidéo d’un spectacle solo mêlant humour, émotion et réalisme, abordant avec sensibilité les violences ordinaires du quotidien. À travers un récit personnel et engagé, cette création invite à la réflexion et à l’échange autour de nos comportements et de notre rapport aux autres, dans une approche à la fois tendre et percutante.
.
Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Video projection of a solo show combining humor, emotion and realism, dealing sensitively with ordinary everyday violence
L’événement Ma [non] violence ordinaire Cahors a été mis à jour le 2026-01-09 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie