MA [NON] VIOLENCE ORDINAIRE Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc

MA [NON] VIOLENCE ORDINAIRE Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc mardi 7 octobre 2025.

MA [NON] VIOLENCE ORDINAIRE

Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 19:30:00

fin : 2025-10-07 21:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Spectacle-enquête humoristique sur les conflits, la colère et la violence. Une heure pour rire et réfléchir à « comment vivre plus en paix avec soi-même, ses enfants, son conjoint, ses proches et les autres ! »

.

Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 92 15 petite.enfance@chamonix.fr

English :

A humorous investigative show about conflict, anger and violence. One hour to laugh and think about « how to live more peacefully with yourself, your children, your spouse, your loved ones and others! »

German :

Humorvolle Enquete-Show über Konflikte, Wut und Gewalt. Eine Stunde zum Lachen und Nachdenken darüber, « wie man friedlicher mit sich selbst, seinen Kindern, seinem Ehepartner, seinen Verwandten und anderen leben kann! »

Italiano :

Uno spettacolo umoristico d’inchiesta su conflitti, rabbia e violenza. Un’ora per ridere e riflettere su « come vivere più pacificamente con voi stessi, i vostri figli, il vostro coniuge, i vostri cari e gli altri! »

Espanol :

Un programa de investigación humorística sobre el conflicto, la ira y la violencia. Una hora para reír y reflexionar sobre « ¡cómo vivir más pacíficamente contigo mismo, tus hijos, tu cónyuge, tus seres queridos y los demás! »

L’événement MA [NON] VIOLENCE ORDINAIRE Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc