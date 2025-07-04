Ma nuit à Beyrouth Abbeville

Ma nuit à Beyrouth

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

En 2022, un an après l’explosion du port, un homme se rend à Beyrouth pour y refaire son passeport. Il est Libanais, cela ne devrait être qu’une simple formalité. Mais dans un pays ravagé par les suites de la guerre et une crise économique sans précédent, la simple formalité devient un chemin de croix une nuit, deux nuits, trois nuits debout dans la nuit noire et les silhouettes balayées par les phares des voitures de la route toute proche. Alors il danse. Et Aïda, sa compatriote et amie, raconte.

English :

In 2022, a year after the port explosion, a man travels to Beirut to renew his passport. He’s Lebanese, so this should be a simple formality. But in a country ravaged by the aftermath of war and an unprecedented economic crisis, the simple formality becomes a way of the cross: one night, two nights, three nights standing in the dark, silhouettes swept by the headlights of cars on the nearby road. So he dances. And Aïda, his compatriot and friend, tells the story.

German :

Im Jahr 2022, ein Jahr nach der Explosion des Hafens, reist ein Mann nach Beirut, um seinen Pass neu ausstellen zu lassen. Als Libanese sollte dies eine reine Formalität sein. Doch in einem Land, das von den Folgen des Krieges und einer beispiellosen Wirtschaftskrise heimgesucht wird, wird die einfache Formalität zu einem Kreuzweg: eine Nacht, zwei Nächte, drei Nächte im Stehen in der schwarzen Nacht und die Silhouetten, die von den Scheinwerfern der Autos auf der nahegelegenen Straße überstrichen werden. Dann tanzt er. Und Aida, seine Landsmännin und Freundin, erzählt.

Italiano :

Nel 2022, un anno dopo l’esplosione nel porto, un uomo si reca a Beirut per rinnovare il passaporto. È libanese, quindi dovrebbe essere una semplice formalità. Ma in un Paese devastato dalle conseguenze della guerra e da una crisi economica senza precedenti, la semplice formalità diventa una croce: una notte, due notti, tre notti in piedi nel buio, le sagome spazzate dai fari delle auto sulla strada vicina. Così lui balla. E Aïda, sua compatriota e amica, racconta la storia.

Espanol :

En 2022, un año después de la explosión en el puerto, un hombre viaja a Beirut para renovar su pasaporte. Es libanés, por lo que debería tratarse de un simple trámite. Pero en un país asolado por las secuelas de la guerra y una crisis económica sin precedentes, la simple formalidad se convierte en una cruz: una noche, dos noches, tres noches de pie en la oscuridad, con las siluetas barridas por los faros de los coches de la carretera cercana. Entonces baila. Y Aïda, su compatriota y amiga, cuenta la historia.

