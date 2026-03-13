MA NUIT DE LA RADIO #3 Au cœur du foot ! Stade Auguste-Bonal Montbéliard

MA NUIT DE LA RADIO #3 Au cœur du foot !

Stade Auguste-Bonal 2 Impasse de la Forge Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La culture et le sport jouent sur le même terrain. Et pas n’importe lequel.

Pour fêter la Coupe du monde comme il se doit, le FCSM, Pays de Montbéliard Agglomération et MA scène nationale s’associent pour une soirée hors du commun la 3e édition de MA Nuit de la Radio, le 29 mai, au stade Bonal.

Huit cents personnes sur la pelouse. Une nuit entière dédiée au football, à la mémoire populaire, et à la création sonore.

Un stade transformé en théâtre sonore à ciel ouvert

Des podcasts, des fictions, des documentaires sonores investissent chaque recoin de Bonal de la pelouse aux tribunes, du parvis aux loges pour une expérience d’écoute collective inédite, mêlant récits sportifs et mémoire vive.

Deux mi-temps, deux grandes œuvres au centre du terrain

Casque sur les oreilles, traversez la première saison des féminines jaune et bleu, avec la nouvelle création de Thomas Guillaud-Bataille.

Plongez au cœur de la ferveur des supporter·rices avec Sochaliens, une création en son spatialisé signée Antoine Richard.

Parcourez le stade dans les loges, les portraits sonores des joueuses se dévoilent. Dans les tribunes, les fresques se racontent par les Sociochaux. Et avec La Symphonie Thuram, entrez dans la tête de Lilian en musique lors de la demi-finale contre la Croatie qui a mené les Bleus à la victoire en 1998. Enfin, Radio Mondial fait résonner l’universalité du football à travers les voix de commentateurs du monde entier pas besoin de comprendre la langue pour savoir qu’il y a eu un but.

Une fête populaire et familiale

La soirée rend hommage au FCSM à travers son histoire, ses figures emblématiques, ses supporter·rices et sa nouvelle équipe féminine. Au programme

Plateau radio animé par LA voix du stade, Stéphane Veaux

Atelier foot coaché par les féminines

Jeux, buvette et DJ set

Une grande fête portée par toutes et tous par celles et ceux qui font vibrer le stade.

Organisé par le FCSM, Pays de Montbéliard Agglomération et MA scène nationale. .

Stade Auguste-Bonal 2 Impasse de la Forge Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : MA NUIT DE LA RADIO #3 Au cœur du foot !

L’événement MA NUIT DE LA RADIO #3 Au cœur du foot ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD