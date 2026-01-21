Ma parenthèse Corps et Mental Huriel

Ma parenthèse Corps et Mental

6 impasse des Richardes Huriel Allier

Tarif : – – 70 EUR

Créneau de 2 heures sur réservation

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Offrez-vous une vraie pause!

Une heure pour l’esprit, une heure pour le corps.

Coaching de vie & massage pour un bien-être global.

6 impasse des Richardes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 66 54 02

English :

Treat yourself to a real break!

An hour for the mind, an hour for the body.

Life coaching & massage for overall well-being.

