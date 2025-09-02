Ma part d’ombre Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Ma part d’ombre Mardi 10 mars 2026, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Danseur singulier et virtuose, Sofiane Chalal présente Ma part d’ombre, son premier seul en scène en tant que chorégraphe. Vice-champion du monde de hip-hop, il se met à nu sans artifices, bouscule clichés et idées reçues, et célèbre la diversité corporelle avec humour et émotion. Ce spectacle de 50 minutes est un manifeste poétique sur la résilience et la liberté d’être soi-même.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Un solo puissant et poétique de Sofiane Chalal qui défie les normes esthétiques et célèbre la diversité corporelle avec humour et émotion. Saison Culturelle